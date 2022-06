L'acqua (per l'agricoltura) potrebbe finire il 9 luglio

Non si placa l'emergenza siccità a Milano e hinterland. Il problema non riguarda l'uso domestico bensì quello irriguo, ma la coperta è corta.

Per l'uso agricolo "con le misure poste in essere abbiamo la garanzia di avere acqua fino all'8-9 luglio, poi se non dovesse piovere è chiaro che si porrà un altro problema", mentre "per quanto riguarda l'acqua ad uso civile per il momento non abbiamo all'orizzonte problemi effettivi e immediati. È chiaro che bisognerà monitorare la situazione e abbiamo bisogno che piova ma l'acqua ad uso civile non è messa in discussione", ha detto il presidente della Regione, Attilio Fontana, a SkyTg24, parlando del problema siccità.

Il governatore ha poi ricordato che "con l'assessore Sertori siamo sul problema da più di due mesi e mezzo, stiamo cercando di utilizzare nel modo migliore l'acqua che abbiamo a disposizione usando 'il bilancino del farmacista' per non sprecarne neanche un litro" e che "a breve verrà annunciato un accordo con i gestori degli impianti idroelettrici del Trentino per un ulteriore rilascio di per l'agricoltura". "Dal punto di vista dell'utilizzo civile - ha ribadito ancora - per ora non abbiamo problemi imminenti, è chiaro che bisogna invitare i cittadini a fare un uso cosciente e a non sprecare l'acqua".