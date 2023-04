Perché c'è così poca acqua nei navigli di Milano

L'obiettivo è uno solo: evitare sprechi e conservare l'acqua per quando servirà realmente. Per questo il Consorzio Est Ticino-Villoresi, l'ente che gestisce i livelli dei navigli milanesi, sta centellinando le risorse presenti nei grandi laghi, i serbatoi dell'agricoltura lombarda.

Nei giorni scorsi la commissione irrigua del consorzio si è riunita e ha fatto il punto della situazione. Al termine della riunione è stato deciso di rimandare di qualche giorno l'inizio della stagione irrigua. Non solo, è stato deciso di mantenere fino alla fine di aprile "una portata estremamente ridotta nei Navigli e di avviare le operazioni di immissione dell’acqua nel Villoresi a partire dal 26 aprile". Una decisione dettata dalla necessità "di conservare il più a lungo nei bacini lacuali l’acqua sino ad oggi accumulata", si legge in una nota.

La situazione siccità potrebbe peggiorare, se non arriveranno piogge in grado di ripianare il deficit idrico. Per comunicare direttamente con agricoltori il Consorzio Etv ha realizzato un'applicazione: "Si tratta di uno strumento dal facile utilizzo per ricevere informazioni sulla stagione irrigua e sulle disponibilità idriche, avvisi e messaggi dal Consorzio, in modalità push e in una forma immediata", si legge in una nota. Al momento l'app è disponibile per dispositivi Android, successivamente sarà disponibile per device Apple.