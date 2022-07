Non c'è quasi più acqua per i campi di Milano (e della Lombardia)

Continua a peggiorare la situazione sul fronte siccità a Milano e hinterland (ma anche in tutta la Lombardia). Ondate di caldo estremo e nessuna pioggia all'orizzonte stanno mettendo in ginocchio le coltivazioni. E tra poco, probabilmente, potrebbe finire persino l'acqua per i campi. "Purtroppo siamo arrivati a un tale livello di siccità, che sta finendo l'acqua per l'agricoltura", ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un convegno all'Università di Pavia nella mattinata di martedì 19 luglio.

"I laghi Maggiore, Garda e di Como hanno riserve d'acqua che consentiranno l'utilizzo per le attività agricole ancora per qualche giorno - ha spiegato Fontana -. È più critica la condizione del bacino del lago d'Idro. La situazione è molto preoccupante: se nei prossimi giorni non pioverà, sarà difficile reperire risorse idriche per l'agricoltura".

Guardando il meteo per i prossimi giorni non si scorgono buone notizie, anzi. In questi giorni la Lombardia, come tutta l'Europa, sta subendo gli effetti di un anticiclone che porterà temperature roventi su tutta l'Italia. "La situazione caldo è destinata a peggiorare ulteriormente da giovedì per la risalita di una nuova massa d'aria rovente che investirà tutto il Mediterraneo da ovest a est entro il weekend - ha puntualizzato Carlo Migliore, meteorologo di 3Bmeteo -. La fase più acuta durerà 4-5 giorni, da venerdì fino almeno a martedì della settimana successiva".

I giorni più caldi devono ancora arrivare, dunque. Con la nuova ondata di caldo, comunque, si prevedono temperature vicine ai 40 gradi. "Già giovedì valori prossimi ai 40°C potranno interessare le zone interne della Sardegna, l'entroterra centrale tirrenico e le città della Val Padana poi entro il weekend e probabilmente fino a lunedì e martedì ci sarà un ulteriore aumento termico che potrà vedere la soglia dei 40°C superata al Nord e presente in modo diffuso anche al Centro ed al Sud", ha puntualizzato l'esperto. E anche Milano sarà tra le città da "bollino rosso" insieme a Torino, Piacenza, Mantova, Bologna, Ferrara, Padova, Verona, Firenze, Perugia, Terni, Roma, Napoli, Foggia, Cosenza.