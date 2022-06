Secondo Sala per combattere la siccità bisogna cambiare (anche) abitudini

Contro la siccità non servono solo provvedimenti emergenziali ma c'è bisogno soprattutto di iniziative strutturali, oltre al cambio di comportamenti individuali. Insomma, una sorta di cambio di passo. È quello che sostiene il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha affrontato il tema parlando con i giornalisti a margine della presentazione del festival Mi-To nella mattinata di mercoledì 29 giugno.

"Siamo una città che vive quasi sull'acqua - ha detto il primo cittadino -. Abbiamo sacrificato i livelli dell'acqua alla Darsena per l'agricoltura e chiuso le fontane. Ma se questa non è una situazione anomala, bisogna lavorare a sistemi diversi di pompaggio dell'acqua e dobbiamo tutti abituarci ad uno stile di vita diverso".

"L'acqua depurata, domando agli esperti, è utilizzabile per l'agricoltura? Sto chiedendo una verifica - ha aggiunto Sala -. Insomma, c'è una azione emergenziale ma qualcosa deve cambiare in futuro".

Acqua depurata: nel milanese si utilizza già per fini agricoli

In realtà l'acqua depurata non è solo utilizzabile in agricoltura ma a Milano e hinterland viene già utilizzata, come precisato sul proprio portale da Cap, società che gestisce il servizio idrico per la città metropolitana di Milano.

Tra i progetti più rilevanti in questo ambito Cap segnala ciò che accade con i depuratori di Assago e Basiglio "la cui acqua depurata viene usata per usi civili e agricoli", puntualizza la nota.

Ad Assago, nel dettaglio, l'acqua viene "utilizzata per la pulizia delle strade e per l’irrigazione del verde; a Basiglio sono stati invece realizzati due punti di prelievo delle acque depurate, uno per alimentare le moto-spazzatrici che provvedono al lavaggio delle strade, l’altro che alimenta un sistema di irrigazione con cui viene irrigato un terreno boschivo di oltre 2mila metri quadrati".