A Milano l'acqua non è infinita. E dobbiamo capirlo A inizio settimana la portata del Naviglio Grande è scesa da 60 a 24,5 metri cubi al secondo mentre il Villoresi, che già ha visto una decurtazione di acqua rispetto agli anni scorsi, resterà a 35 m³/s fino al prossimo 24 giugno

Probabilmente non c'è ancora una coscienza diffusa riguardo alla siccità che sta attraversando Milano e tutte le regioni a nord-ovest d'Italia. Il sole e le belle giornate che hanno caratterizzato l'inverno e la primavera non sono poi così tanto belle se si guarda la situazione attuale. Il calendario segna metà giugno ma guardando i campi ingialliti sembra di essere a luglio inoltrato. Fa troppo caldo e manca acqua, ne manca tanta e se non piove (e continueranno le ondate di calore) ne mancherà sempre più.

Per il momento il problema non colpisce direttamente tutti: basta aprire il rubinetto per vedere sgorgare acqua in abbondanza. E probabilmente proprio per questo il tema non è ancora così tanto sentito. Il vero guaio riguarda agricoltura e allevamenti. Quindi, indirettamente, tutti. L'acqua per i campi scarseggia. Letteralmente. Il lago Maggiore, bacino da cui dipendono il sistema del Naviglio Grande e canale Villoresi, è oltre un metro sotto la media stagionale. Tradotto? Le portate per i due canali che dissetano i campi del milanese sono state ridotte. Il Consorzio del Ticino, ente che regola il Verbano, ha tagliato del 50% le portate concesse ai gestori dei canali. E a risentirne saranno proprio le colture: a inizio settimana la portata del Naviglio Grande è scesa da 60 a 24,5 metri cubi al secondo mentre il Villoresi, che già ha visto una decurtazione di acqua rispetto agli anni scorsi, resterà a 35 m³/s fino al prossimo 24 giugno, poi si vedrà.

Caldo e assenza di pioggia stanno mettendo in ginocchio l'agricoltura. La produzione di grano lombarda, secondo le stime di Coldiretti, sarà del 30% inferiore rispetto all'anno scorso. Ma preoccupa anche la riduzione delle rese dall’orzo al frumento, dai foraggi al mais. E tra gli agricoltori - ha fatto sapere l'associazione - c’è anche chi ha deciso di sospendere le semine dei secondi raccolti proprio a causa della scarsità idrica.

Scriverlo è banale ma senz'acqua la produzione di cibo si ferma. La pasta non compare magicamente sugli scaffali dell'Esselunga e lo stesso discorso vale per il latte, il pollo allo spiedo e tutto quello che si trova tra le corsie dei supermercati. E se manca acqua nella pianura Padana (il Po è ridotto a un rigagnolo) va da sé che è un grosso problema.

Nel breve periodo c'è solo una soluzione: deve piovere. Stop. Sul lungo periodo, invece, bisognerebbe aprire un discorso molto più ampio e delicato. Bisognerebbe capire come "invasare" la pioggia quando cade in abbondanza, aumentare i livelli idrometrici dei grandi laghi. Insomma, fare scorte in previsione di periodi di magra. Ma non è la sola riflessione da affrontare. Il tema più delicato è un altro: è ancora il caso di riempire la pianura Padana di coltivazioni che si trasformano in mangime per animali?