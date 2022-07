Siccità a Milano, si possono innaffiare prati e giardini di notte

Parziale dietro-front del Comune di Milano riguardo all'ordinanza anti siccità in vigore da una ventina di giorni. Palazzo Marino ha disposto infatti che si possano innaffiare piante, arbusti, giardini e prati, ma solo dalle 22 alle 8, per evitare il fenomeno dell'evaporazione dell'acqua. In precedenza questa attività era stata vietata anche nelle ore serali e notturne. Esclusa dal divieto anche l'attività delle autobotti, che innaffiano 24 ore su 24 gli alberi e le aree non raggiunti da impianti d'irrigazione. L'altra modifica riguarda il divieto di riempimento delle fontane e piscine: ora non serve più chiedere una deroga per riempire d'acqua quelle che, per ragioni tecniche, devono rimanere piene per non pregiudicare il futuro ripristino.

Resta confermato il resto dei divieti. Palazzo Marino specifica che "sono consentite le bagnature dei campi sportivi", così come, grazie ai pozzi di prima falda o con sistemi di accumulo, possono comunque essere innaffiati prati e giardini, così come alberi e arbusti impiantati da meno di tre anni e gli orti didattici curati dalle associazioni attraverso i patti di collaborazione col Comune. Ed è confermato l'invito a tutti ad un uso "razionale e corretto" dell'acqua potabile.

Nella città di Milano la siccità preoccupa meno che nel resto del Nord Italia. Il motivo è che il sistema idrico cittadino funziona con l'approvvigionamento dell'acquedotto, che attinge totalmente dalla falda sotterranea. L'acqua prelevata non viene sprecata perché è tutta convogliata negli impianti di depurazione di Nosedo e San Rocco che la 'restituiscono' nel reticolo idrico con la Roggia Vettabbia e le Rogge Carlesca e Pizzabrasa. E di acqua, nella falda, ce n'è in sovrabbondanza.