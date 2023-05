Piogge e nevicate, bene ma non basta: è ancora crisi idrica in Lombardia

Le piogge (e le nevicate) degli ultimi giorni non hanno cambiato radicalmente la situazione della siccità in Lombardia. Lo ha detto l'assessore alle risorse idriche Massimo Sertori intervenendo in consiglio regionale martedì 2 maggio: "La situazione continua a essere monitorata quotidianamente con tutte le attenzioni dovute. Siamo ancora alle prese con un forte deficit, quantificabile in un -43%", ha affermato.

La razionalizzazione delle risorse, grazie al tavolo permanente che raccoglie tutti i soggetti chiamati in causa, ha consentito di opporre azioni mirate alla carenza di acqua in Regione, e le precipitazioni sono state comunque "utili e importanti", ma evidentemente non risolutive. Con 4 millimetri al mese, febbraio 2023 ha segnato un nuovo minimo storico, e negli ultimi dodici mesi (aprile 2022 - aprile 2023) si è sempre rimasti sotto la media mese per mese.

Il confronto tra il 2022 e il 2023 vede un leggero miglioramento per le acque negli invasi, nei laghi e di neve, corrispondenti alle riserve idriche regionali. Il dato medio è di 2.939,5 milioni di metri cubi d'acqua, quello attuale è di 1.653,5 milioni: -43,7% sotto la media. Una percentuale però più bassa del 2022, quando il deficit ammontava al 51%.