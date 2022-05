Siccità, a Milano la situazione è sempre più critica

A Milano manca acqua. Letteralmente. La pioggia delle ultime settimane non ha risolto il deficit idrico causato dalla siccità. A certificarlo, semmai ce ne fosse ancora bisogno, sono stati i professionisti dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) che nella giornata di lunedì 9 maggio hanno pubblicato i dati meteo relativi al mese di aprile.

"Ad aprile a Milano sono caduti 23 mm di pioggia, un valore abbondantemente sotto la media che si attesta a 86 mm - si legge nel report dell'Arpa -. Dallo scorso dicembre, le precipitazioni cumulate mensili a Milano (ma non solo) sono risultate costantemente sotto le medie del periodo di riferimento". Le ultime perturbazioni hanno aumentato i livelli idrometrici dei grandi laghi lombardi: "I dati sul riempimento dei laghi mostrano al 1° maggio un +10% rispetto alla settimana precedente (situazione al 24 aprile), seppur il confronto con la media 2006-2020 in questo periodo rimanga pesantemente negativo (-43.1%) - hanno puntualizzato dall'Arpa -. Riguardo più in generale lo stato delle riserve idriche, il dato peggiore rimane quello del manto nevoso, che alla stessa data registra -63.7% rispetto la media". La situazione delle riserve idriche è critica: il totale si attesta al 55% sotto la media del periodo.

Per il momento la situazione non è destinata a cambiare. Per i prossimi giorni, infatti, non sono previste precipitazioni, anzi: la Lombardia sarà interessata da un campo di alta pressione e a Milano le temperature massime potrebbero superare i 25-27 gradi.