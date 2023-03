La siccità fa sul serio. "Bisogna risparmiare quanta più acqua possibile"

Resta critica la situazione siccità a Milano e in tutto il Nord Italia. E se non dovesse piovere in modo consistente nelle prossime settimane il contesto è destinato a diventare sempre più incerto. È quanto è emerso nel corso del secondo incontro dell’Osservatorio Permanente dell'Autorità distrettuale del fiume Po, tavolo che si è svolto nella giornata di giovedì 9 marzo.

La vera incognita è la prossima stagione irrigua che prenderà il via tra qualche settimana. Data la scarsità di acqua "sarà essenziale impiegare la risorsa in modo quanto mai equilibrato e consapevole da parte di tutti gli utilizzatori", si legge nel testo di sintesi dell'incontro, cui hanno partecipato 70 persone tra rappresentanti di ministeri, regioni del distretto del Po, stakeholder e agenzie di monitoraggio.

Il fiume più lungo d'Italia è solo l'ombra di quello che dovrebbe essere. "Le portate rilevate nelle stazioni lungo l’asta del Po rimangono, al 6 marzo, ancorate ad uno stato di estrema o media gravità", hanno precisato le autorità al termine dell'incontro. Anche i grandi laghi sono in difficoltà. Il Garda risulta ad oggi quello in maggior crisi con un riempimento solo del 25% e con Aipo che già da giorni ha provveduto alla chiusura (eccezion fatta per il deflusso ecologico di 8mc/s verso il Mincio) della diga di Salionze. Il lago Maggiore offre lo stesso panorama con un riempimento del 41,5% e con l’ente regolatore che conferma la scarsità di risorsa nei bacini di valle come mai negli ultimi 16 anni. Non va meglio per il Lago di Como e per il sistema dei laghi d'Iseo e d'Idro. La situazione peggiore, comunque, è in Piemonte - e più precisamente nelle province di Novara, Verbano Cusio Ossola e Cuneo - dove diversi comuni stanno riempiendo i serbatoi dei loro acquedotti con le autobotti.

Anbi (l’associazione dei consorzi di bonifica) ha avanzato l’immediata richiesta di accumulare quanto prima l'acqua oggi disponibile nelle reti di canalizzazioni dei consorzi, in anticipo sulla consueta stagionalità, "per creare le migliori e più efficaci condizioni di beneficio per le falde e i pozzi ad uso agricolo, ma naturalmente anche per habitat e biodiversità". Per il resto non resta che aspettare la pioggia. E sperare che arrivi.