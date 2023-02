La siccità è arrivata in inverno, riserve ai minimi. Sala: "Servono provvedimenti"

Non è nemmeno primavera e la Lombardia è alle prese con la siccità. La situazione è preoccupante perché sulle montagne c'è poca neve ma scarseggia anche l'acqua nei laghi (i grandi serbatoi dell'agricoltura lombarda). Il Lago di Como è 15 centimetri sotto la media del periodo, il livello del Verbano è sotto di 40 centimetri, ne mancano altri 30 nel Lago d'Iseo mentre il Lago di Garda è quasi ai livelli minimi (circa 45 centimetri sotto il livello medio). Secondo una stima di Coldiretti occorrerebbero circa 55 giorni di pioggia ininterrotta per riuscire a ristabilire il livello di laghi e fiumi.

Per il momento non c'è alcun rischio che non esca più acqua dai rubinetti, i maggiori rischi sono per l'agricoltura dato che nei prossimi giorni inizia la stagione delle semine attorno a Milano. E la macchina per cercare di arginare la siccità si è già messa in moto. L'autorità di bacino distrettuale del fiume Po (ente che gestisce le acque del fiume) ha deciso riunioni settimanali, ma il tema è arrivato anche sul tavolo del governo. "Siamo tutti consapevoli che servono sia interventi immediati che a medio termine per cercare di risolvere il problema nella sua complessità", ha spiegato il governatore della regione, Attilio Fontana, che nella giornata di giovedì ha incontrato la premier Giorgia Meloni.

"Mettiamoci a discutere su questa perdurante siccità in Lombardia. Prendo lo spunto del presidente di regione Lombardia, Attilio Fontana: è un fatto assolutamente rilevante, non vorrei che i primi a rimetterci fossero proprio gli agricoltori", ha chiosato il sindaco Sala. "Su un tema del genere non è il caso di fare polemiche – ha sottolineato il sindaco -. Un problema del genere è rilevante perché lo scorso anno eravamo nella stessa situazione. È destinata a durare? Se è destinata a durare, posto che siamo in un territorio in cui c'è acqua nel sottosuolo, si possono fare delle cose?".