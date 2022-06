Regione Lombardia è preoccupata per la questione siccità

L'affaire siccità preoccupa anche la regione. Non piove, non c'è neve sulle montagne (e quindi acqua potenziale per i laghi) e i bacini lombardi, storicamente utilizzati anche come riserve idriche per i canali d'irrigazione, sono in deficit. Entra meno acqua di quella che erogano. Anche le società idroelettriche sono in difficoltà proprio per l'assenza di acqua negli invasi. Insomma, la coperta è corta.

"Sono preoccupato e sono parecchi mesi che stiamo seguendo con attenzione la questione - ha detto il presidente della regione, Attilio Fontana, a margine dell’apertura del Milano Monza Motor Show 2022, nella mattinata di giovedì 16 giugno -. In passato abbiamo preso delle iniziative per cercare di ridare un po’ di acqua ai laghi, abbiamo raggiunto un accordo con il settore agricolo per rinviare di fatto la semina per consentire che i laghi di potessero riempire un po’. È una situazione estremamente delicata".

Nella mattinata di giovedì 16 giugno le società di energia idroelettrica hanno detto che aumenteranno i rilasci d'acqua a supporto dell'agricoltura. La decisione è stata annunciata nell'ambito del tavolo di coordinamento promosso e convocato da Regione Lombardia, rappresentata dall'assessore regionale a enti locali, montagna e risorse energetiche, Massimo Sertori, e a cui hanno partecipato Terna, i regolatori del lago di Iseo e del lago di Como e del lago Maggiore, Anbi Lombardia e i rappresentanti di Enel, A2a ed Edison.

In totale, come annunciato dall'assessore Massimo Sertori, le società rilasceranno un totale di 4 milioni di metri cubi di acqua al giorno per il bacino dell'Adda e quasi un milione per il bacino dell'Oglio. "Rispetto al lago Maggiore - ha puntualizzato Sertori - sarà mia cura prendere contatti con le Autorità svizzere per valutare rilasci dai produttori idroelettrici della Confederazione".

"L'obiettivo resta quello di garantire il più possibile l'irrigazione a valle e in pianura - ha concluso Sertori -. In questa situazione drammatica, la scelta regionale di coordinare tutti gli attori coinvolti, avviata con il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana lo scorso marzo, continua ad essere la modalità più concreta per far fronte all'emergenza siccità"