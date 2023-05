Dehors con telecamere in corso Como: l'idea dei commercianti

Più sicurezza in corso Como, zona Garibaldi. La chiedono i commercianti del consorzio di via, ricordando che alcuni progetti sono nel cassetto da un paio d'anni, come dimenticati. Almeno così affermano Gianluca Comazzi (assessore regionale al territorio) e Giampaolo Berni (consigliere del Municipio 1), entrambi di Forza Italia.

I commercianti, nello specifico, avevano suggerito l'installazione di nuovi dehors dotati di impianti di videosorveglianza e l'assunzione di una squadra di vigilantes. All'epoca l'assessore Pierfrancesco Maran aveva dato un suo parere informale favorevole, ma il problema starebbe in una delibera comunale del 2004 che vieta d'installare dehors fissi in corso Como. Permessi solo ombrelloni, tavoli e sedie. Per applicare l'idea dei commercianti (che coprirebbero interamente le spese), quella delibera andrebbe cambiata.

Secondo Berni, "l'area di corso Como ha bisogno di un intervento di riqualificazione" perché la movida fa "peggiorare la situazione". I commercianti lamentano che, dopo mezzanotte, la situazione in zona diventa pericolosa: rapine e scippi sono frequenti, come sa chi legge spesso la cronaca 'nera'.