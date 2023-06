Eventi "anti degrado" davanti alla Stazione Centrale: l'idea del Comune di Milano

Per aumentare la sicurezza in zona Stazione Centrale, il Comune di Milano cerca sponsor per un palinsesto di eventi da organizzare in piazza Duca d'Aosta. L'annuncio è stato dato da Martina Riva, assessora al turismo, durante una conferenza stampa sul piano movida di Palazzo Marino.

"Vogliamo seguire - ha detto Riva - l'ottimo esempio della pista di pattinaggio di Natale", che ha avuto enorme successo. Da parte sua, il Comune non applicherà la tassa di concessione del suolo pubblico alle attività di associazioni, fondazioni ed enti del terzo settore, mentre la sconterà della metà alle attività promozionali e commerciali.

Stazione Centrale biglietto da visita

Per Riva, "il contesto della Stazione Centrale mette in difficoltà gli sforzi quotidiani degli imprenditori", anche se in generale "il rischio dell'incremento del degrado è connaturato a tutte le grandi città". Dunque Palazzo Marino ha deciso di chiamare a 'raccolta' gli operatori cittadini, chiedendo loro di avanzare qualche idea su come sfruttare la piazza: "La immagino - ha affermato ancora l'assessora al turismo - come un grande playground urbano, vitale, vivace e sempre piena di iniziative ed eventi. Quella piazza è il nostro biglietto da visita, la prima cosa che i turisti vedono nel momento in cui i turisti scendono dal treno, è una piazza migliorabile, che sarà riempita e che potrà migliorare il grande movimento turistico che caratterizza la nostra città".