Sicuritalia assume più di 1000 persone: le figure ricercate, come candidarsi

Sicuritalia assume. L'azienda italiana, che si occupa di sicurezza, sta infatti cercando più di 1000 nuove figure da inserire nel proprio organico. "Tra queste, circa 580 sono le assunzioni organiche previste, mentre la parte rimanente riguarda le sostituzioni da ferie nei mesi estivi, da maggio in avanti", si legge in una nota.

Le posizioni aperte riguardano: guardie giurate - il 47% delle ricerche totali -, addetti ai servizi fiduciari - 37% - e operatori di igiene ambientale, 13%. Le offerte di lavoro riguardano la Lombardia, e in particolare nella città metropolitana di Milano che assorbe il 34% delle richieste totali, Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Lazio. "Le nuove risorse andranno ad inserirsi in contesti di primo piano, lavorando per grandi player nei settori assicurativo, tecnologico, della Difesa, e della grande distribuzione. Tra gli ambiti operativi rientrano anche i tre principali scali aeroportuali lombardi, Milano Malpensa, Milano Linate e Bergamo Orio al Serio, e gli aeroporti di Venezia e Treviso", proseguono da Sicuritalia.

"I requisiti richiesti variano in base al profilo e al livello di specializzazione del cliente: dalla pregressa esperienza nel settore della vigilanza per le posizioni aperte nelle grande distribuzione, alla conoscenza delle lingue straniere per le posizioni in ambito reception di alta direzione per le big company. Stessa differenziazione riguarda anche le disponibilità di giorni e orari, che variano in base al cliente di riferimento. Alcuni impieghi, specifici dell’ambito vigilanza, si articolano su turni organizzati in modo da assicurare ai clienti copertura h24 e 7 giorni su 7, mentre altri, servizi fiduciari e operatori di igiene ambientale, seguono i canonici orari d’ufficio", chiariscono dall'azienda.

Per partecipare alla selezione si può inviare la candidatura attraverso la pagina "Lavora con noi" sul sito di Sicuritalia.