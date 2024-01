Il comune alle porte di Milano che vuole eliminare i mozziconi in strada

Eliminare i mozziconi da strade e marciapiedi, o quantomeno ridurne il numero in modo significativo. È l'obiettivo del comune di Pieve Emanuele che nei giorni scorsi ha deciso di dotarsi di 15 raccoglitori di "cicche" di sigaretta che verranno installati nelle strade della cittadina a Sud di Milano.

Il municipio, più nel dettaglio, ha siglato un accordo con una società (la Re-Cig) che si occuperà di recuperare i mozziconi "dando loro nuova vita attraverso un processo brevettato di riciclo e purificazione", ha spiegato il comune.

"Questo è un progetto che, oltre a sensibilizzare e informare sulla possibilità di un riciclo di questi rifiuti, vuole contrastare il degrado urbano - ha chiosato il sindaco Pierluigi Costanzo -. L'amministrazione comunale vuole dare un segnale per contrastare il malcostume ed il problema ambientale dell'abbandono dei mozziconi di sigarette in aree pubbliche e non da parte di fumatori non educati sulla problematica".