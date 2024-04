A Milano non si potrà più fumare in strada: quando scattano i nuovi divieti

"Bionde" al bando. Tra qualche mese Milano diventerà una città quasi totalmente "smoke free", con i fumatori che non potranno più accendere una sigaretta in strada, per legge. Dal 1 gennaio del prossimo anno, infatti, fumare sarà vietato salvo che chi ha la sigaretta in mano sia almeno a dieci metri di distanza dagli altri.

La norma era già contenuta nel "Piano aria" approvato a fine 2020, che aveva introdotto già altre restrizioni. Dal 1 gennaio del 2021, in effetti, sotto la Madonnina è "bandito il fumo di sigaretta all'aperto" alle fermate dei mezzi pubblici, nei parchi, in cimiteri e nelle strutture sportive, compresi gli stadi. Da gennaio 2025, però, lo stop sarà totale, con il divieto di fumo che sarà esteso a tutte le aree pubbliche all'aperto.

Quindi stop sigarette in "tutte le aree pubbliche o a uso pubblico, ivi incluse le aree stradali, salvo in luoghi isolati dove sia possibile il rispetto della distanza di almeno 10 metri da altre persone". Tradotto: basta "bionde" in strada se i fumatori sono troppo vicini alle altre persone. "Si tratta di provvedimenti che hanno un duplice obiettivo: aiutano a ridurre il Pm10, ossia le particelle inquinanti nocive per i polmoni, e tutelano la salute dei cittadini dal fumo attivo e passivo nei luoghi pubblici e frequentati anche dai minori", aveva sottolineato l'amministrazione proprio a fine 2020 annunciando le misure del "piano".

Nello stesso provvedimento erano presenti l'obbligo per i negozi di tenere le porte chiuse, la richieste ai distributori di benzina di dotarsi di colonnine di ricarica elettrice e il divieto di usare il gasolio per i riscaldamenti.