La Pasquetta di Berlusconi in ospedale e la visita respinta di "John Travolta"

La notte di Pasquetta è stata serena per Silvio Berlusconi, secondo quanto trapela in ambienti ospedalieri del San Raffaele di Milano. Il presidente di Forza Italia è ricoverato da mercoledì scorso. Nel corso della mattinata, l'ospedale ha emesso un bollettino sulle condizioni dell'ex primo ministro italiano: "Nelle ultime 48 ore si è assistito a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d'organo monitorate. Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo". "Il presidente Silvio Berlusconi - conclude la nota firmata dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri - resta ricoverato in ambito intensivo".

Durante la giornata di Pasqua, Berlusconi ha ricevuto le visite delle figlie Marina ed Eleonora, oltre che del presidente Mediaset Fedele Confalonieri e del suocero Orazio Fascina. Sempre domenica, fuori dall'ospedale, si era presentato tra gli altri il 'John Travolta' che partecipò al programma televisivo Tu Sì Que Vales nel 2019: "Silvio mi è molto simpatico, gli voglio bene", ha spiegato ai cronisti. In giacca e cravatta, perfettamente pettinato, il sosia del noto attore, alias Stefano Bonesini di Verona, si è presentato davanti al cancello di via Olgettina 60 chiedendo di entrare ma è stato respinto dalla sicurezza. L'uomo, che ha raccontato di essere stato anche aspirante concorrente del Grande Fratello, ha spiegato di non aver mai visto l'ex premier di persona. Al Cavaliere "faccio i miei auguri", ha detto.