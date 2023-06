La Milano di Silvio Berlusconi: le case, il Milan, il Teatro Manzoni, Palazzo Marino

L'infanzia di Silvio Berlusconi (morto al San Raffaele il 12 giugno 2023) scorre in una famiglia normale di Milano, come tante altre. Nato nel 1936, bambino allo scoppio della guerra, i genitori decidono di farlo crescere fuori città, destino comune di tante famiglie milanesi. Tra Saronno e Lomazzo, nel suo caso, senza il padre Luigi, antifascista e per questo costretto a riparare nella vicina Svizzera. I suoi più vivi ricordi d'infanzia, però, come lui stesso ha raccontato, parlano della prima casa milanese, in via Volturno 34, zona Isola, con vista (ripeteva spesso) sulle bandiere del Partito comunista (il Pci aveva una sede lì davanti), dove qualche anno fa tornò per rivedere il palazzo, curioso di conoscere i nuovi abitanti ma allo stesso tempo rispettoso della loro privacy: se ne andò senza suonare il citofono.

Le case

Tra Berlusconi e Milano il legame è sempre stato indissolubile. Anche quando la vita politica lo ha portato a spendere molto tempo a Roma, Milano ha sempre mantenuto per il Cavaliere un ruolo di primo piano, anche dal punto di vista politico: come la nascita del Popolo delle libertà (il famoso discorso del predellino), l'appuntamento quasi fisso con le elezioni comunali da capolista di Forza Italia, il seggio di via Scrosati (zona Bande Nere) in cui ha continuato a votare anche dopo la morte di mamma Rosa, che abitava nelle vicinanze, le riunioni più importanti della coalizione di centrodestra nella villa di Arcore.

Da via Volturno la famiglia Berlusconi si trasferì in viale Zara, e Silvio frequentò la scuola dei salesiani, in via Copernico. Gli aneddoti si sprecano: come lui stesso ha raccontato, faceva i compiti anche per i compagni di classe in cambio di qualche soldo, ma restituiva il denaro se poi il compagno non prendeva almeno la sufficienza. Gli anni dell'università (alla Statale, facoltà di giurisprudenza) sono quelli della passione per la musica: insieme a Fedele Confalonieri, amico di una vita, cantava alle feste private e sulle navi da crociera.

Le città giardino

Sempre a Milano parte l'avventura imprenditoriale: da agente immobiliare rileva il primo terreno in via Alciati, a Bande Nere. Nulla in confronto a quanto realizzerà dopo: le prime case a Brugherio e poi Milano 2, a Segrate, per costruire quartieri modello, fuori città ma non troppo, tranquilli e verdi, sicuri e comodi. Più avanti arriverà anche Milano 3, a Basiglio. L'Edilnord, la prima vera impresa di Berlusconi, fu finanziata anche dalla piccola Banca Rasini, dove il padre Luigi era diventato top manager. L'altra casa famosa di Berlusconi è la dimora di via Rovani al civico 2, zona XX Settembre, il quartiere dell'alta borghesia cittadina che ha ospitato anche i Falck e in precedenza l'editore Ulrico Hoepli, ma anche i Moratti. Via Rovani è tuttora sede legale della Fininvest Investimenti.

Via Rovani e il Teatro Manzoni

Dalla villa Berlusconi si trasferì ad Arcore per trovare più privacy quando la notorietà era diventata altissima grazie alle televisioni, l'impresa per la quale il Cavaliere era maggiormente famoso prima dell'ingresso in politica. Un'impresa, anche questa, tutta milanese, partita da Milano 2 con la tv Telemilano (acquisendo Telemilanocavo del repubblicano Giacomo Properzj) e proseguita con l'impero Fininvest-Mediaset. Ma prima ancora, nel 1978, la sua Fininvest acquistò il Teatro Manzoni, nell'omonima via, salvandolo dalla chiusura (sarebbe dovuto diventare un supermercato) e rilanciandolo fino a farlo diventare uno dei più importanti in città. Fu proprio al Manzoni che Berlusconi incontrò e conobbe Veronica Lario, che sarebbe diventata la sua seconda moglie. Il rapporto col Manzoni fu sempre fermo: il Cavaliere, nel 2022, firmò la presentazione del libro dedicato ai 150 anni di storia del teatro.

Il Milan

Allo stesso modo, Berlusconi nel 1986 acquistò il Milan. Come il Manzoni, anche il club rossonero attraversava un momento difficile, anzi il più difficile della sua storia, dopo due stagioni in Serie B conseguenti allo scandalo Totonero. L'arrivo in elicottero sul terreno di San Siro fece 'rumore'. L'anno prima aveva esordito in rossonero il 16enne Paolo Maldini. Il Cavaliere investì molti soldi nel club, portando in rossonero calciatori come Roberto Donadoni, Daniele Massaro e il portiere Giovanni Galli. Ma, soprattutto, l'allenatore Arrigo Sacchi, fresco di doppia promozione (dalla C alla A) col Parma, e portatore di un modello di calcio assolutamente innovativo per l'Italia. Un "calcio spettacolo" (o "calcio totale") vincente facendo divertire il pubblico. Nel 1989 e nel 1990, due coppe dei campioni consecutive suggellarono il successo di Berlusconi anche in campo calcistico. Il Grande Milan di Sacchi fu probabilmente irripetibile. L'era di Berlusconi al Milan terminò nel 2017, pochi mesi dopo la supercoppa italiana, ultimo trofeo della sua presidenza. La cessione all'imprenditore cinese Li Yonghong (che poco dopo, per inadempienza, dovette cedere a sua volta al suo creditore, il fondo Elliott) fu inevitabile e il segno che il calcio era cambiato. Anche se Berlusconi sarebbe tornato di lì a poco nel mondo del pallone, acquistando il Monza e portandolo, nel 2022/2023, alla sua prima stagione in Serie A.