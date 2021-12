L'ex calciatore di serie B che adesso guida i tram a Milano

Dalla fascia destra ai binari. È la nuova vita di Simone Petricciuolo, 26 anni, napoletano d'origine e, nonostante la giovane età, ex calciatore professionista, che dalle scorse ore è un nuovo macchinista di Atm.

Esploso nelle primavere di Roma e Bari, con anche un'apparizione in Nazionale - la Under 17 in una gara contro la Germania -, Simone aveva fatto il suo esordio nel calcio professionistico con l'Avellino in serie B. Dopo il campionato cadetto con i biancoverdi, tante esperienze in Campania con Juve Stabia e Casertana prima di scendere nel calcio minore con Sarnese, Puteolana, San Marzano, fino allo svincolo e alla scelta - presa già un'altra volta nel 2018 - di appendere gli scarpini al chiodo.

Chiusa la carriera, Petricciuolo ha deciso di trasferirsi a Milano e ha seguito i corsi per entrare nella squadra di Atm. Martedì è stato lui stesso, con una foto su Instagram accanto al 9, ad annunciare l'inizio della nuova avventura, accompagnando l'immagine alla didascalia: "Finalmente, il primo giorno". Questa volta, però, la maglietta è la divisa Atm e non c'è un pallone, ma un tram da manovrare.