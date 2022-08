"Ho un tumore, ma continuerò a svolgere il mio ruolo": il coraggio del sindaco di Cormano

La voglia di "vincere questa nuova sfida". La voglia di restare al proprio posto, nonostante la malattia. Il coraggio è quello di Luigi Magistro, sindaco di Cormano, in quota centrodestra, che nelle scorse ore ha annunciato di avere un tumore.

"Nei giorni scorsi, a seguito di alcuni accertamenti, mi è stato diagnosticato un tumore", ha scritto Magistro sul proprio profilo Facebook condividendo la notizia con i suoi concittadini. "L'esperienza dei medici che mi stanno seguendo, con i quali quanto prima inizierò un percorso di cure, mi fa essere molto fiducioso per un'auspicabile guarigione", le parole dell'amministratore di Cormano. Che anche per questo non ha nessuna intenzione di mollare: "La mia volontà è quella di continuare a svolgere il mio ruolo normalmente ma se in alcuni momenti sarà necessario allentare i miei impegni sono certo che potrò contare sulla mia squadra e sui tanti collaboratori che ogni giorno lavorano al mio fianco", ha assicurato Magistro.

Quindi, un appello proprio ai suoi cittadini: "Confido nel vostro sostegno - ha concluso il sindaco - per vincere questa nuova sfida. Con affetto Luis".