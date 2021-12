Il sindaco Sala contestato in piazza Fontana litiga con un manifestante, il video

Fischi e urla contro il sindaco di Milano, Beppe Sala, durante la commemorazione per il 52esimo anniversario per la strage di piazza Fontana. Il primo cittadino è stato contestato da una parte dei manifestanti presenti per una frase sullo sciopero generale indetto per il prossimo 16 dicembre da Cgil e Uil, sciopero al quale non ha aderito la Cisl (qui le ragioni).

"Lo sciopero è probabilmente sbagliato, ma è un diritto" ha iniziato a dire Sala, il quale però non è inizialmente riuscito a terminare il suo discorso a causa dei fischi, dei cori e delle interruzioni di alcune persone. Dopo una serie di battibecchi, in cui il sindaco ha anche perso la pazienza rispondendo a un interlocutore "io non dico cazzate", il primo cittadino di Milano è riuscito a concludere il suo discorso.