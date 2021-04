A Milano c'è un "Cannabivendolo" che oggi, "4.20", regala le piante di cannabis a tutti

Anche Milano celebra il "4.20", la giornata - il 20 aprile - in cui tutto il mondo festeggia la cannabis chiedendone la legalizzazione e la libera vendita sul mercato. Sotto la Madonnina a organizzare un "party" decisamente particolare ci ha pensato Sir canapa, il primo hemp shop d'Italia aperto nell'ormai lontano 2015 al civico 41 di viale Umbria.

Per l'occasione, il negozio è stato trasformato in un "Cannabivendolo" - una sorta di fruttivendolo della cannabis - e, a partire dalle 10.30, il titolare ha deciso di donare 100 piantine ai cittadini.

L'idea è supportata anche da "MeglioLegale", un progetto che coinvolge parlamentari, medici, imprenditori, avvocati e semplici cittadini per aprire un dibattito sulla tematica cannabis. "Attraverso questa iniziativa - hanno spiegato da Sir canapa - gli organizzatori chiedono una tutela dei consumatori ed una riforma vera e propria del concetto stesso di consumatore di cannabis, troppo spesso discriminato per la scelta dell’uso personale".

"Finché la cannabis sarà inserita solo in un sistema di vendita, resterà sempre soggetta a speculazione da parte del mercato, qualunque esso sia, ora monopolio della criminalità organizzata e delle aziende farmaceutiche - hanno rimarcato -. Per troppi anni, troppo tempo, siamo rimasti inermi a subire il proibizionismo e la discriminazione su noi stessi per la nostra scelta, personale ed insindacabile, di utilizzare e coltivare cannabis, chi per rilassarsi, chi per svago, chi per necessità, chi per terapia aggiuntiva".