Il sistema informatico per le ricette mediche in Lombardia è down

"In Lombardia il Siss è in crash totale da lunedì. Il Sistema informativo socio sanitario regionale, da cui dipendono tutte le prescrizioni smaterializzate di farmaci e accertamenti diagnostici, nonché la compilazione dei certificati di malattia e la consultazione del Fascicolo sanitario elettronico, da inizio settimana non funziona più. Soprattutto nelle ore mattutine, ma a volte anche nelle prime ore del pomeriggio, nessuna delle funzioni è disponibile, non si riesce a fare assolutamente nulla. La Lombardia è bloccata". Lo denuncia all'Adnkronos Salute Roberto Carlo Rossi, presidente regionale del sindacato dei medici di famiglia Snami.

"È una cosa indegna, una vergogna", attacca. "Il Siss è il cuore del sistema sanitario lombardo - sottolinea - senza il quale non si riesce a lavorare correttamente. Siamo ormai abituati a questi crash che però normalmente sono parziali, cioè non va una cosa e un'altra sì, o magari il sistema" funziona 'a singhiozzo' e "salta per un po', poi riprende, poi si stacca ancora. Purtroppo è una cosa continua. Ma un blocco così grosso, che riguarda tantissimi territori, praticamente tutta la regione, e che rende il Siss totalmente inutilizzabile - precisa Rossi - erano forse anni che non succedeva per così tanti giorni".

Il sistema, puntualizza il leader sindacale, "non funziona negli studi dei medici di medicina generale, ma non funziona neppure in tutti i terminali delle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate". In altre parole, "tutti i terminali del sistema sanitario regionale sono coinvolti e quindi di fatto la sanità della Lombardia subisce un blocco, un rallentamento assolutamente inconcepibile nel 2024".