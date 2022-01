Come (e quanto) si fa smart working a Milano durante la pandemia

La diffusione della variante Omicron continua a spaventare l'Europa, tanto che il Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2021 ha varato il decreto che proroga al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza.

Che cosa cambia con lo smart working

Il primo effetto della proroga dello stato di emergenza riguarda lo smart working. Tale proroga consente, infatti, sia ai dipendenti pubblici sia a quelli privati di ricorrere al lavoro da remoto, derogando ad accordi sindacali o individuali con l’azienda.

Con la firma dell'accordo sullo smart working tra Governo e parti sociali, alle imprese e ai lavoratori del settore privato sono state fornite le linee guida con cui disciplinare, nella contrattazione collettiva, il lavoro agile.

Un trend (sempre più) in crescita

Quello dello smart working è un vero trend in costante crescita: da uno studio condotto dal Ministero del Lavoro è infatti emerso che il ricorso al lavoro agile è più che raddoppiato rispetto al periodo pre-pandemico e che, dopo una prima fase di adattamento, lo stesso è diventato ormai una componente strutturale dell’organizzazione del lavoro.

Senza contare i benefici lper le aziende e i lavoratori, che riguardano in primo luogo il benessere emotivo e il miglioramento delle perfomance.

Che cosa succede a Milano con lo smart working

La realtà di Milano è piuttosto variegata: nella maggior parte dei casi, aziende di grandi dimensioni o di respiro internazionale si sono mosse già da tempo per far lavorare i dipendenti da casa, con l'obiettivo di diminuire la capienza in ufficio e, di conseguenza, il rischio di contagio.

E' il caso di McCann Health Italy, divisione italiana di McCann World Group, azienda leader nel settore dei servizi di marketing globale. Nella sua sede di Milano, in via Spadolini, i dipendenti sono incoraggiati a lavorare da casa oppure a prenotare la loro postazione attraverso un'app dedicata, per contenere la capienza in sede e, di conseguenza. Di fatto, i team lavorano quasi sempre da casa e si recano in ufficio solo se trettamente necessario.

Una scelta simile è stata compiuta anche da Golden Goose, storica azienda di abbigliamento per uomo e donna, che ha dato ai propri team la direttiva di non superare il 50% di presenza e chiedendo loro di compilare settimanalmente un file per controllare, effettivamente, quante persone sono presenti in azienda ogni giorno. Attualmente, in media, le risorse lavorano in smart working almeno 3 giorni alla settimana.

Dove si mangia quando si va al lavoro

Un aspetto cruciale dello smart working in periodo pandemico è rivestito dalla pausa pranzo. In questo senso, il protocollo sottoscritto dal governo e dalle parti sociali, valido fino a fine stato emergenza, suggerisce l'uso delle proprie postazioni lavorative per non intasare le sale mensa.

Sempre in Golden Goose, per esempio, il ristorante aziendale è ancora aperto, ma è fruibile su turni in cui bisogna prenotarsi per non rischiare di affollarlo.

In altri contesti, invece, vengo adibite delle aree dedicate dove poter pranzare, sempre su turni, all'interno dell'azienda.

Queste scelte etiche, o semplicemente di buon senso, vengono compiute spesso da aziende di grandi dimensioni o di stampo internazionale; nelle realtà più piccole, o a gestione padronale, si assiste invece ancora ad una gestione più "controllante", in cui i dipendenti vengono caldamente spinti a lavorare in ufficio anche quando non sussitono reali esigenze operative.

In alcuni (per fortuna) pochi casi, addirittura, le risorse vengono invitate a pranzare fuori e non alle proprie postazioni. Inutile dire che, con le temperature di questi giorni e la diffusione del virus, la scelta, più che da buon senso, è mossa probabilmente da un tentativo malcelato di deresponsabiizzare l'azienda da eventuali contagi durante il pranzo, quando i dipendenti tolgono la mascherina.

I vantaggi dello smart working

Una scelta che non solo no tutela la salute delle risorse, ma che cozza anche con i vantaggi ottenibili dall’introduzione diffusa del lavoro agile, che si possono misurare in termini di miglioramento della produttività, riduzione dell’assenteismo e riduzione dei costi per gli spazi fisici.

Senza dimenticare i benefici per i lavoratori, come la riduzione dei tempi e costi di trasferimento, il miglioramento del work-life balance e l'aumento della motivazione e della soddisfazione.

In definitiva, i dati della ricerca parlano chiaro: con l’adozione di un modello “maturo” di lavoro agile si può stimare l’incremento di produttività di un lavoratore di circa il 15%.

Quando tutte, o almeno la maggior parte, delle aziende italiane avrà chiaro questo, si potrà allora davvero pensare di disegnare un nuovo futuro lavorativo: più agile, più umano e - nemmeno troppo paradossalmente - più produttivo.