È stato costruito uno skatepark in Stazione Centrale

Un quarter, un corrimano per grindare e delle rampe. È lo skatepark firmato Plenitude che è stato allestito davanti alla piazza della Stazione Centrale di Milano all’interno di Senstation Summer (fino al 14 luglio).

L’impianto, totalmente gratuito e aperto ai ragazzi dai 12 anni in su, è dedicato alla community di urban skater, nata e cresciuta negli anni proprio davanti all’hub ferroviario meneghino. Strutture per fare skate ma non solo: nello spazio verranno organizzate anche lezioni per imparare ad andare sulle tavole (si svolgeranno il 20 giugno, il 24 giugno, il 4 luglio, il 6 luglio, il 9 luglio). Infine il 13 luglio ci sarà l’Aperishow, in cui presenzieranno tutte le community coinvolte con chiamata aperta: Snowave, Balanced Board Pro, Skate Surf Urban, Heaven Board, Fit Surf.

Skatepark, ma anche pannelli solari. Plenitude ha installato presso Piazza Duca D’Aosta una serie di pannelli fotovoltaici che contribuiscono con energia rinnovabile all’illuminazione di Senstation summer, il maxi villaggio dello sport allestito davanti allo scalo.