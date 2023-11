Come si può sciare un giorno intero spendendo solo 5 euro

Uno skipass al prezzo di una pizza margherita d'asporto. Letteralmente. Dall'11 al 22 dicembre i ragazzi minori di 18 anni residenti in Lombardia acquistando un pass (5 euro l'uno) dal sito, potranno recarsi alle casse delle stazioni sciistiche della regione e ricevere un giornaliero (massimo 2 per ogni ragazzo) da utilizzare per vivere giornate di sport e passione sulle piste lombarde.

"Grazie a SnowPass Under 18 - ha spiegato Lara Magoni, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega allo Sport e ai giovani - offriamo a ragazzi e ragazze lombardi l'opportunità di sciare e godersi la bellezza delle nostre piste a prezzi contenuti. Con soli 5 euro potranno vivere un'esperienza unica e adrenalinica all'insegna dello sci, su percorsi adatti ad ogni esigenza e livello, diventando così gli 'ambassador' d'eccellenza delle meravigliose montagne lombarde e dello sport in alta quota".

Per godersi appieno la bellezza degli sport sulla neve e le giornate a sciare, anche le scuole sci (alpino e nordico) e snowboard lombarde - coordinate dal collegio dei maestri di sci e dall'associazione dei maestri di sci della Lombardia - offrono l'opportunità di usufruire di un accompagnamento e lezione al costo simbolico di 5 euro, accompagnati dai professionisti della regione. È possibile, sempre dal sito, acquistare il pass maestri nei 2 diversi 'click day' previsti: il primo da oggi, martedì 28 novembre, a giovedì 30 novembre; il secondo da martedì 5 dicembre a giovedì 7 dicembre, fino ad esaurimento voucher, e contattare direttamente le scuole sci aderenti.

Per tutti gli aderenti all'iniziativa sarà possibile richiedere la nuova tessera SkipassLombardia gratuitamente, che unisce tutte le località della regione con un'unica tessera fruibile sia in modalità stagionale (in varie versioni, intero, split e feriale) che in modalità pay per use: un'unica tessera per 900km di piste. Skipasslombardia è una tessera valida in tutte le stazioni lombarde, richiedibile dai clienti dal sito e poi attivabile in diverse modalità, sia come Stagionale che in modalità PayPerUse. La tessera permette di fruire dell'amplissima offerta lombarda, dalle Prealpi con le stazioni di prossimità, fino ai grandi resort delle alpi lombarde. I 27 resort lombardi riuniti sotto la tessera offrono quasi mille km di piste.