Come ottenere lo skipass per sciare gratis in Lombardia, chi ne ha diritto

Tutti sugli sci. Grazie all'iniziativa regionale "Free Skipass dicembre 2021 - Per la ripartenza della montagna", da domani, mercoledì 1 dicembre e fino alla vigilia di Natale tutti i ragazzi lombardi di età inferiore ai 16 anni potranno sciare gratis negli impianti situati in Lombardia.

"Per ottenere i biglietti di risalita gratuiti per gli 'under 16', basta registrarsi sul sul sito www.skipasslombardia.it e richiedere la tessera ‘Skipass Lombardia PayPerUse’ o scaricare dal sito l'apposito modulo da compilare, da consegnare in biglietteria per ottenere un giornaliero gratuito di località", ha spiegato il Pirellone in una nota.

"Abbiamo registrato un grande successo. Questa promozione - ha ricordato Antonio Rossi, sottosegretario di regione Lombardia a sport, olimpiadi 2026 e grandi eventi - è stata accolta con entusiasmo da migliaia di famiglie lombarde tanto che, in breve tempo, sono stati esauriti i 5mila voucher per le lezioni con i maestri di sci al prezzo simbolico e si sono registrate tantissime adesioni sul portale per ottenere i biglietti omaggio agli impianti di risalita".

"Gli sport invernali - ha proseguito l'olimpionico - sono pronti a tornare protagonisti anche in Lombardia. La nostra regione vanta 27 comprensori sciistici e 476 piste di discesa. Realtà che fremono per ripartire con entusiasmo dopo le chiusure forzate dello scorso anno. Le nevicate degli scorsi giorni sono certamente di buon presagio a quest'iniziativa di promozione sportiva dedicata ai giovani che comporterà effetti positivi anche sulle economie locali, fornendo un contributo alla ripartenza del turismo e delle attività legate alla montagna".

"Per il successo dell'iniziativa è stato fondamentale l'apporto dei maestri e delle scuole di sci - ha sottolineato Rossi - che hanno contribuito con migliaia di ore di lavoro a prezzo simbolico e un sacrificio personale notevole. Per questo li ringrazio a nome della Giunta per la disponibilità e per la collaborazione".