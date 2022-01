55 mila skipass gratis in Lombardia agli under 16

Sono quasi 55 mila gli skipass giornalieri gratuiti che, ogni giorno dall'inizio di dicembre alla vigilia di Natale, sono stati emessi nelle stazioni sciistiche lombarde, riservate ai ragazzi sotto i sedici anni residenti in Lombardia: la media è di 2.281 tagliandi al giorno. Lo fa sapere Antonio Rossi, ex campione olimpico e sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia con delega allo sport.

"Quest'iniziativa - sottolinea Rossi - ha ottenuto un grande successo che ha permesso di far avvicinare tanti giovani lombardi allo sci, di riportare molte famiglie sulla neve e di aiutare la ripartenza dell'intero settore del turismo sportivo di montagna, fortemente penalizzato lo scorso anno dalle chiusure degli impianti per le restrizioni covid".

Cinque stazioni sciistiche hanno totalizzato il 53 per cento degli skipass gratuiti. In particolare, a Ponte di Legno ne sono stati emessi 6.938, a Bormio 6.888, a Barzio 5.503, a Livigno 5.183 e a Madesimo 5.008. Sono state inoltre emesse circa ottomila tessere SkipassLombardia che permettono alle famiglie di accedere a prezzi contenuti agli impianti, e che sono utilizzabili per il resto della stagione.

Le nuove regole sulle piste da sci

E, dal primo gennaio, sono cambiate alcune norme di comportamento sulle piste da sci, in base al decreto di riordino delle discipline sportive invernali. La novità più importante è l'assicurazione obbligatoria sulle piste da discesa, acquistabile anche sul momento. Previsto poi l'obbligo del casco per i minorenni (sempre per le discipline di sci alpino, non di sci nordico). Infine sono state stabilite alcune regole su precedenze, sorpassi e incroci.