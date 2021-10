Il nuovo grattacielo di Milano, con alberi a ogni piano, terrazze e lounge

Venti piani, centoventi metri d'altezza e un'ondata di verde. È Skydrop, il nuovo grattacielo di Milano che sorgerà in via Palatucci, a due passi dalla metropolitana di Famagosta. Il progetto porta la firma dello studio Prp Architettura di Roland Gantés per Carfin92. Nei giorni scorsi i lavori sono stati affidati a un'associazione temporanea di imprese composta da Ediltecno Restauri e Capitalfin Holding ed è stato svelato il volto definitivo che avrà il palazzo.

L’immobile avrà una superficie complessiva di 39mila metri quadrati e - spiegano da Carfin92 - "si inserisce nel processo di riqualificazione della zona Sud di Milano della quale, con gli oltre 120 metri di altezza nel suo punto più alto, diventerà un iconico punto di riferimento".

Accanto agli uffici ci saranno 3.500 metri quadrati di terrzze, che permetteranno "la messa a dimora di piante di 5,6 metri di altezza garantendone un sicuro sviluppo nel tempo". Come una sorta di mini Bosco verticale ogni piano avrà le sue piante per dei "giardini pensili composti da specie vegetali di diverse dimensioni e tipologie con "alternanza tra specie sempreverdi e caducifoglie che garantisce una 'stagionalità' del verde".

Inoltre Skydrop - che potrà contare su 250 parcheggi coperti - sarà immerso in un nuovo parco di circa 9mila metri quadrati. All'ultimo piano dell'edificio, il 20esimo, troverà invece spazio l'area lounge, "progettata per favorire la collaborazione, la socialità e incontri informali" in "uno spazio che grazie alle ampie vetrate gode di un’ottima illuminazione naturale e di un panorama unico".