"Sla indotta da carenza di un enzima": la scoperta

A indurre la Sclerosi Laterale Amiotrofica (Sla) è la carenza dell'enzima ciclofillina A. Questa l'importante scoperta, che potrebbe portare con sé la speranza di una cura, avvenuta nell'ambito della ricerca condotta dall'Istituto Mario Negri di Milano e dalla Città della Salute di Torino.

Pubblicato sull'autorevole rivista scientifica Brain, lo studio ha fatto emergere uno dei meccanismi che provoca la malattia neurodegenerativa, conosciuta anche come malattia di Lou Gehrig, determinata dalla perdita dei motoneuroni spinali, bulbari e corticali, e causa della paralisi dei muscoli volontari (e quando più grave anche di quelli respiratori).

I risultati della ricerca, eseguita su modelli animali e su pazienti, "potrebbe - dicono i ricercatori - essere un primo passo importante verso lo sviluppo di una terapia" per questa grave patologia progressiva dell’età adulta. Al momento per le persone affette da Sla non esiste una vera e propria cura, sebbene il farmaco riluzolo possa prolungare l'aspettativa di vita di pochi mesi.