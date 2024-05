Slittano i divieti per Area B e Area C per le moto inquinanti (e alcuni diesel)

Le moto inquinanti potranno continuare a circolare in Area B e in Area C. Lo ha deciso palazzo Marino in un pacchetto di provvedimenti approvati dalla giunta guidata dal sindaco Beppe Sala nella mattinata di giovedì 9 maggio.

La decisione, spiegano da piazza Scala, “ è maturata prendendo in considerazione, da una parte, il mutato contesto economico, la crescita dei prezzi nel mercato automotive e il relativo costo sociale per i cittadini e, dall’altra, i progressi nell’innovazione tecnologica che non hanno raggiunto i risultati previsti”.

Nel dettaglio, viene posticipata di un anno, al 1° ottobre 2025, l’entrata in vigore del divieto di accesso e di circolazione in Area B e in Area C per le moto e i ciclomotori alimentati a miscela (motore a due tempi) Euro 2, a gasolio Euro 2 e a benzina (motore a quattro tempi) da Euro 0 a Euro 1. Viene prorogata fino al 31 settembre 2028 la possibilità di entrare in Area B e Area C per i veicoli diesel Euro 6 (per i quali sarebbe entrato in vigore il divieto tra il 1° ottobre 2024 e il 1° ottobre 2027).

In particolare, per Area B si tratta di auto diesel Euro 6 A-B-C (se acquistati dopo il 31 dicembre 2018) e veicoli trasporto cose alimentati diesel Euro 6 A (se acquistati dopo il 31 dicembre 2018) e diesel Euro 6 B-C (se acquistati dopo il 30 settembre 2019). Per Area C di auto diesel Euro 6 A-B-C, i taxi e Ncc (fino a 9 posti) diesel Euro 6 A-B-C (se acquistati dopo 31 dicembre 2018) e veicoli trasporto cose (N1) diesel Euro 6 A (se acquistati dopo 31 dicembre 2018) e diesel Euro 6 B-C (se acquistati dopo il 30 settembre 2019).

A pesare sulla decisione è stato anche il ritardo dello sviluppo del motore Euro 7. Le prime auto col nuovo motore, infatti, dovrebbero arrivare solo a partire da fine 2027, mentre per i veicoli più grandi bisognerà aspettare metà 2029.