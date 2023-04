350 km in 2 ore per salvare la vita a un bambino

Una corsa contro il tempo per salvare la vita a un bambino, con un viaggio oltreconfine per portarlo in un ospedale lombardo in grado di curarlo al meglio. È quanto avvenuto la notte di Pasqua tra la Slovenia e Bergamo. Due ore per percorrere 350 chilometri attraversando il confine e tre regioni italiane.

Tutto è iniziato quando la polizia stradale di Gorizia ha ricevuto una telefonata dalla Slovenia: un bambino che vive vicino alla capitale Lubiana aveva bisogno di un intervento ospedaliero con la massima urgenza, e l'unico nosocomio valutato in grado di operarlo sarebbe stato il Papa Giovanni di Bergamo.

La polizia stradale ha quindi organizzato la 'protezione' dell'ambulanza, intercettata verso mezzanotte a Sant'Andrea e scortata da una pattuglia fino a Venezia. Da qui una 'staffetta' con altre pattuglie della polizia stradale per proseguire la scorta del mezzo di soccorso fino all'ospedale di Bergamo, con arrivo pochi minuti prima delle 2 di notte.

I medici, che lo aspettavano, hanno immediatamente preso in cura il bambino per il trapianto, che a quanto pare è riuscito. Ora il piccolo sta meglio. "Grazie alle forze dell'ordine e al nostro personale sanitario per questo salvataggio straordinario", ha commentato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.