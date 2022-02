A Milano arriveranno i sensori per segnalare i parcheggi liberi

A Milano è pronto ad arrivare lo 'smart parking', un sistema di sensori o telecamere che faciliterà gli automobilisti nella ricerca del parcheggio e semplificherà anche il lavoro di controllo sulle irregolarità di sosta. Lo ha annunciato Arrigo Giana, direttore generale di Atm, nel corso della commissione consiliare Partecipate di Palazzo Marino. La data sarà, presumibilmente, tra fine 2022 e inizio 2023.

I sensori monitorerebbero i singoli posti auto liberi, sia in sosta libera sia nei parcheggi di corrispondenza, mentre le telecamere riprenderebbero la situazione generale della disponibilità di posti in un dato luogo. Quale che sarà il sistema prescelto (Atm sta approfondendo le possibilità), sarà poi 'agganciato' agli strumenti di pagamento digitali. "Queste soluzioni tecnologiche - ha detto Giana - ci daranno la possibilità di avere e dare informazioni sulla disponibilità dei posti e consentiranno ai cittadini di orientarsi sulla base delle disponibilità".

Ma, dall'altro lato, le tecnologie consentiranno di "riconoscere immediatamente dove un'auto in sosta è irregolare", ha aggiunto Giana, perché ad esempio non è stato attivato un pagamento digitale oppure è scaduto rispetto al tempo pagato. Uno strumento invece già utilizzato dagli accertatori della sosta irregolare è quello della lettura digitale delle targhe, che consente di verificare se sono abbinate a un pagamento in corso.

"La logica di digitalizzazione non mira tanto a sanzionare", ha concluso Giana, "quanto a regolare il sistema, quindi a creare un disincentivo all’irregolarità, perché la regolamentazione della sosta rappresenta uno dei pilastri principali di gestione del territorio urbano e della mobilità urbana".