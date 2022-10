In comune a Milano arriva la "settimana corta" per risparmiare sulle bollette

In ufficio dal lunedì al giovedì, a casa (in smart working) il venerdì. Il motivo? Uno solo: risparmiare sulle bollette. Succede a palazzo Marino, sede del comune di Milano. L'accordo è stato firmato dai sindacati dei lavoratori comunali nelle scorse ore e sarà in vigore dal 29 ottobre fino al 7 aprile 2023.

Le sedi interessate dal provvedimento, come spiegato dal portavoce delle Rsu del municipio, saranno quelle di via Bergognone 30, di via Sile 8, di via Durando 38, di via Pellico, 2mila lavoratori su circa 13mila. In pratica faranno smart working gli uffici che non hanno un contatto diretto con il pubblico.

Lo smart working è caldamente consigliato ma non obbligatorio: chi deciderà di lavorare in presenza avrà una postazione in un'altra sede del comune non soggetta a chiusura, hanno puntualizzato le parti sociali. I sindacati, inoltre, hanno chiesto che i risparmi ottenuti vengano messi nel fondo del personale in modo che possano tornare i lavoratori.