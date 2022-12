La Città metropolitana chiude le sue sedi il venerdì e risparmierà 200mila euro

Venerdì in smart working, fino ad aprile del 2023, per i dipendenti di Città metropolitana di Milano. Lo ha deciso l'ente, considerando che, anche prima della pandemia covid si tratta di una pratica già in uso tra le lavoratrici e i lavoratori. L'iniziativa, denominata 'smart Fridays', parte il primo gennaio e termina il 9 aprile 2023. L'obiettivo è quello di ridurre i consumi energetici all'interno delle sedi istituzionali.

Secondo un calcolo dell'Enea (Agenzia nazionale per l'energia), spegnere il riscaldamento un giorno alla settimana consente di risparmiare tra il 20 e il 25 per cento delle spese energetiche per il riscaldamento in ogni stagione termica, il che si traduce in un risparmio di 200mila euro per Città metropolitana.

D'accordo i sindacati e le rappresentanze sindacali unitarie. Per via del provvedimento, le sedi di via Vivaio (Palazzo Isimbardi) e viale Piceno saranno totalmente chiuse da venerdì a domenica. L'operazione coinvolge 600 dipendenti su 850. In queste sedi sarà aperto soltanto il presidio di portineria. Resta invece aperta la sede di via Soderini per il personale che effettua il cosiddetto near working, 15 postazioni allestite per chi non aderisce al lavoro agile.