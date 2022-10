A Milano i soccorritori del 118 arrivano in scooter

Una sorta di mini ambulanza su tre ruote e decisamente più veloce. Da lunedì a Milano i soccorritori del 118 arrivano (anche) a bordo di uno scooter Piaggio Mp3. Tutto merito di un'idea di Jacopo Jona Falco, giovane medico e volontario dell’organizzazione di volontariato Intervol Anpas che è stata tradotta in una sperimentazione da Areu, l'agenzia regionale emergenza urgenza. La moto - si legge in una nota - sarà utilizzata come mezzo di "soccorso ad intervento rapido ad integrazione dei mezzi di soccorso di base e dei mezzi di soccorso avanzato" già operativi. A bordo del Piaggio ci saranno due soccorritori certificati e lo scooter sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18, soprattutto all'interno della Cerchia.

"Il motosoccorso - hanno chiarito da Areu - sarà prevalentemente impiegato negli eventi nei quali l’arrivo in posto del motoveicolo sarà stimato come più rapido rispetto a quello degli altri mezzi e dove contestualmente ci sia la necessità di eseguire trattamenti salvavita", per la "valutazione primaria dei pazienti con codice di gravità minore, dove l’intervento potrebbe essere concluso in posto a seguito dell’operato dei motosoccorritori, senza successiva necessità di ospedalizzazione" e come "supporto agli equipaggi già operativi su un evento per la gestione dei pazienti sul posto".

Il mezzo utilizzato "è un maxi scooter a tre ruote Piaggio MP3 500cc, allestito con sirena e lampeggianti e dotato delle attrezzature necessarie ad effettuare manovre di primo soccorso sia su pazienti adulti che pediatrici. I dispositivi a disposizione dell’equipaggio comprendono defibrillatore, bombola di ossigeno, strumenti per la ventilazione artificiale, elettrocardiografo, aspiratore elettrico, set per la medicazione delle ferite, saturimetro e - hanno concluso da Areu - misuratore di pressione automatico, collari cervicali".