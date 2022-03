L'ensemble che offre concerti gratis ai profughi ucraini

Un spettacolo dedicato all'Ucraina devastata dai bombardamenti, con biglietti gratis per i profughi che sono riusciti a fuggire dalla guerra. Martedì 15 marzo, alle 20.30 nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano, si esibirà il Quartetto Emerson, gruppo da camera newyorkese fra i più prestigiosi al mondo.

Il ricavato del concerto sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana e alla Caritas Ambrosiana per sostenere il loro impegno in questa drammatica crisi umanitaria. "La musica è un linguaggio potente, che unisce - afferma la presidente della Società del Quartetto di Milano Ilaria Borletti Buitoni -. Di fronte a questa immane tragedia che ha travolto il popolo ucraino, il Quartetto vuole dare il proprio contributo perché coloro che arriveranno nella nostra città possano sentirsi accolti da una comunità. Nessuno di noi, in una città che ha sempre manifestato attenzione alla solidarietà e all’accoglienza, può rimanere silente davanti a questo drammatica emergenza umanitaria".

La Società del Quartetto di Milano ha quindi deciso di riservare, a partire dal concerto del prossimo 15 marzo e sino a fine stagione, dei biglietti gratuiti che verranno destinati ai profughi ospitati da Casa Jannacci e Caritas Ambrosiana.