Ucraina, il regalo della piccola Sofia ai medici: maxi origami a forma di cigno

Scappata dalla guerra in Ucraina, la piccola Sofia è stata portata direttamente a Milano attraverso il corridoio umanitario organizzato dalla regione Lombardia e da Areu, il sistema di emergenza e urgenza regionale. Sofia è infatti una paziente oncologica ed è stata ricoverata nel reparto di ortopedia pediatrica dell'ospedale Gaetano Pini, per circa due settimane. Ora sta per essere trasferita in un'altra struttura sanitaria.

Ma, prima di lasciare l'ospedale, lei, che ha la passione per gli origami, ne ha realizzato uno speciale per salutare e ringraziare gli operatori sanitari del Pini: un cigno di dimensioni quasi naturali, di carta. A raccontare la sua storia è lo stesso ospedale sui suoi social, con una fotografia che ritrae Sofia insieme al coordinatore infermieristico Mario Urso e all'assistente sociale del Pini Chiara Gadola.

Insieme al cigno anche una commovente lettera: "Gentili medici - ha scritto Sofia - voglio ringraziarvi di cuore, e augurarvi una vita luminosa e gioiosa. E di dare l'opportunità di essere in salute a tutti i vostri pazienti. Crediate in voi stessi per raggiungere sempre tutti i vostri obiettivi. Siate cari e abbiate successo e felicità". E poi le bandiere ucraina e italiana con un cuore rosso in mezzo.

Moratti: "Storia che scalda il cuore"

La storia di Sofia, "piccola artista ucraina degli origami", è stata ripresa anche da Letizia Moratti, vice presidente della regione: "Queste settimane segnate dall'invasione della Russia in Ucraina e da una folle guerra con distruzione, morti e feriti, continuano però a regalarci belle storie che scaldano il cuore e ci danno nuove speranze per un 'domani' per tutti migliore. Quella di Sofia è una di queste storie. Un abraccio a lei".

Foto - La lettera di Sofia