Come sta Sofia Goggia

L'intervento della sciatrice Sofia Goggia è andato bene. Anche se per l'atleta la stagione è finita. L'operazione chirurgica è servita per ridurre "una frattura articolare scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale destro", spiega la Fisi, e l'atleta dovrà stare ferma per 40 giorni prima di cominciare la parte più attiva della fisioterapia. "Un altro infortunio che interrompe la mia rincorsa a una nuova Coppa del mondo di discesa - ha dichiarato la campionessa bergamasca prima di entrare in sala operatoria -, ma anche stavolta saprò rialzarmi".

Gli autori dell'intervento sono il dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione medica Fisi, in collaborazione con il dottor Riccardo Accetta, responsabile dell'Uo di Traumatologia dell'Irccs Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio di Milano. Goggia, secondo i testimoni presenti sulla pista Casola di Ponte Di Legno, era apparsa serena subito dopo la caduta. Ma una volta tolto lo scarpone, l'atleta avrebbe pianto per il dolore della frattura. Stava inforcando con la gamba destra una porta in una curva destrorsa.

L'incidente si è consumato nella mattinata di lunedì, durante un sessione di allenamenti a Ponte di Legno (Brescia), attorno alle 10.30. La sciatrice è caduta sulla pista di Temù. "Dispiace sempre quando si fa male un atleta – ha detto il presidente Flavio Roda Fisi -. Sofia, in particolare era in un momento molto positivo: forte nella velocità e migliorata anche in gigante. È un vero peccato, questo infortunio. Speriamo si risolva nel miglior modo possibile".

Velocità eccessive: forse serve rivalutare i rischi

Per Goggia sono arrivati anche gli auguri del presidente Attilio Fontana: "Un anno vola via e guardiamo con speranza e fiducia all'incredibile forza della nostra bergamasca, in vista dei Mondiali 2025 e delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sofia siamo tutti con te!". Il governatore nel commentare quella che definisce una "brutta, brutta notizia" sui social si rivolge a Sofia Goggia invitandola a "prendersi tutto il tempo necessario" ripensando agli "innumerevoli miracoli sportivi, cui ci ha abituati in questi anni".

Lara Magoni, sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e giovani, ex sciatrice, ha detto che "qualche giorno fa, parlando con l'amica e compagna di nazionale Deborah Compagnoni, ci interrogavamo sul fatto che probabilmente si stia investendo troppo sulla velocità, privilegiando la potenza per ottenere qualche chilometro orario in più per creare sempre più attrazione mediatica".

"L'agonismo - ha concluso Magoni - porta sempre con sé anche il rischio di infortuni, ma credo sia necessaria una riflessione seria sul tema, facendo di tutto per limitare i rischi, per il bene dei nostri atleti. Forza Sofia, - è l'augurio del sottosegretario - siamo tutti con te e ti aspettiamo presto. La coppa del mondo senza di te perde una grande protagonista".