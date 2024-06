In centro a Milano aprirà un club super esclusivo

Milano è pronta ad accogliere Soho House, l'esclusivo club nato a Londra nel 1995 da un'idea di Nick Jones e diventato poi simbolo di sfarzo e ricchezza meta ambita da attori, creativi e vip in generale. Soho House Milano aprirà tra piazza San Babila e corso Indipendenza nell'edificio anni Trenta che precedentemente ospitava il Cinema Arti e che negli anni recenti era stato adibito a palestra di boxe olimpica. Si tratta della seconda apertura italiana - nel 2021 ha aperto a Roma - per la catena che vanta House in tutto il mondo e che ha già annunciato opening anche a Madrid e Barcellona.

Liste d'attesa per l'iscrizione al programma membri e prezzi degni di un club esclusivo, Soho House Milano avrà spazi per i soci, un cortile, un rooftop, piscina e palestra, e oltre 50 camere da letto. L'azienda ha fatto sapere che gli interni rispecchieranno lo stile esterno e non mancheranno elementi di artigianato italiano.

La catena ha scelto di strutturare un programma di membership più diversificato, aperto a chi non risiede in una città in cui è presente una Soho House. Chi si iscrive avrà gli stessi vantaggi degli abbonamenti full house, quelli che permettono di accedere a tutte le strutture del mondo. Sebbene non siano ancora chiare le tariffe di Soho House Milano, guardando ai prezzi di Roma ci si può fare un'idea: la quota di iscrizione costa 300 euro, convertibili in acquisti interni, a cui aggiungere 75 euro al mese oppure un abbonamento da 900 euro all'anno.