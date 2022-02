L'ex ufficiale ucraino che vive a Milano ma vuole andare a difendere il suo paese

A Milano, nella piazza gremita di persone che manifestano contro la guerra della Russia di Putin all'Ucraina, ci sono anche tanti rappresentanti della comunità ucraina milanese, che nel corso della giornata avevano manifestato anche davanti al consolato russo e in via Mercanti. Al primo gennaio 2021, gli ucraini residenti a Milano sono oltre 8 mila, che diventano quasi 20 mila contando la città metropolitana. E' una delle comunità straniere più numerose in Italia.

E in piazza Scala c'è anche Miron Kobilinez, 54 anni, in Italia da dieci, di professione geometra, che vive a Milano con la sua famiglia ma a Lviv, sua città d'origine, ha la madre e i fratelli. Koblinez è un ex ufficiale dell'esercito ai tempi dell'Unione sovietica, fino al 1986. Intervistato dall'Adnkronos, rivela di avere intenzione di partire per l'Ucraina al più presto, nel giro di un giorno o due al massimo. In auto, perché il traffico aereo è bloccato. "Sono pronto a partire. L'Ucraina è la mia terra e io devo tornare a difenderla", dice.

"Penso che alla mia età si possa ancora combattere", continua: "In più, è meglio se prima andiamo noi padri, a rischiare la vita. I giovani devono restare qua", indicando un connazionale che avrà poco più di vent'anni. E ricorda di avere già fatto esperienza di guerra da giovane. "So che cos'è, un casino. Non ci sono parole per descriverla".