Oltre 3 milioni di euro per 'regalare' l'affitto, a chi l'ha sempre pagato

Affitto a costo zero. La giunta di regione Lombardia, su proposta dell'assessore alla casa, Alan Rizzi, ha stanziato 3 milioni e mezzo di euro per - si legge in una nota del Pirellone - "abbuonare il canone di locazione degli inquilini over 70 assegnatari di alloggi di servizi abitativi pubblici delle Aler".

L'obiettivo del provvedimento - che stanzia in tutto 5,5 milioni - è sempre quello di "regalare" l'affitto agli inquilini con più di 70 anni, appartenenti alle fasce più deboli, che - hanno proseguito dalla regione - "si sono distinti, a partire dalla data di assegnazione dell'alloggio, per il regolare pagamento delle spese, del canone sociale di locazione e delle spese per i servizi dovute all'azienda lombarda di edilizia residenziale".



Dal 2019, l'anno nel quale è stata attivata questa misura, al 2021, l'importo complessivo del canone abbuonato è stato di oltre 17,5 milioni di euro, di cui oltre 8 per chi vive nelle case popolari di Milano.

"Un ulteriore e importante segnale - ha commentato il presidente della Regione, Attilio Fontana - verso chi rispetta le regole e, anche a causa delle generali difficoltà economiche, fatica ad affrontare le spese quotidiane. Un provvedimento particolarmente apprezzato e che conferma la grande attenzione che regione Lombardia mette in campo nelle politiche sociali, con particolare attenzione agli anziani".

"I risultati - gli ha fatto eco l'assessore Rizzi - parlano chiaramente di un successo della misura: gli abbuoni erogati agli anziani over 70 dal 2019 al 2021 sono 18.408. Con l'ulteriore integrazione stimiamo di raggiungere per il 2022 circa 6.000 beneficiari. Questi - ha concluso - sono quindi numeri che attestano come i nostri anziani costituiscano un esempio di affidabilità e confermano la validità di un provvedimento giusto, che va nella direzione di premiare chi merita".