I "bonus" per chi non riesce a pagare l'affitto: chi può chiedere i soldi

Un aiuto, concreto, per chi rischia di perdere la casa. Regione Lombardia ha approvato una delibera che mette a disposizione - si legge in una nota del Pirellone - 2 milioni e 600mila euro "per prevenire il fenomeno degli sfratti per morosità incolpevole". L'obiettivo, chiaro, è cercare di dare una mano alle famiglie in crisi economica che non riescono a pagare gli affitti e che rischiano di restare senza un tetto.

La proposta era firmata dall'assessore alla casa e housing sociale Alessandro Mattinzoli e "prevede una serie di iniziative di integrazione delle politiche di welfare", che in sostanza anticipano "il riparto delle risorse statali che sarà approvato dal ministero delle infrastrutture nelle prossime settimane".

"Viviamo in un contesto senza precedenti - ha spiegato l'assessore - delineato dalla pandemia con tutti i suoi effetti e dalla guerra in Ucraina. Tutto ciò inevitabilmente incide sulla vita dei cittadini, tanto che le difficoltà sono in continua evoluzione. Regione Lombardia - ha concluso - dimostra così ancora una volta la capacità di intercettare i bisogni, per poi agire con concretezza e in modo puntuale in funzione delle esigenze dei cittadini".

Al "bonus", hanno chiarito dalla regione, possono avere accesso i "nuclei famigliari con un indicatore Isee non superiore a 26.000 euro" e titolari di "contratto di locazione da almeno sei mesi". I contributi dovranno essere assegnati con bandi o avvisi pubblici.