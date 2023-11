14 milioni da Roma per ristrutturare le carceri di Milano

Le carceri italiane beneficeranno di un investimento di 166 milioni, dalle casse del ministero delle infrastrutture, per sbloccare vari progetti di intervento, riqualificazione e costruzione fermi da qualche anno. Il comitato interministeriale sull'edilizia carceraria, formato dai ministeri delle infrastrutture e della giustizia, ha effettuato lunedì il riparto dei finanziamenti.

Per la casa circondariale di Milano San Vittore sono previsti 6 milioni di euro, per ristrutturare i raggi II e IV. Un altro intervento, nella casa di reclusione di Milano Bollate, prevede un finanziamento di oltre 8 milioni di euro (per l'esattezza, 8 milioni e 56.750 euro). Gli interventi più significativi riguardano le nuove edificazioni: Brescia Verziano (quasi 39 milioni), Forlì (quasi 28 milioni) e San Vito al Tagliamento (oltre 41 milioni). Le attività saranno affidate ai provveditorati interregionali delle carceri, che assumeranno il ruolo di soggetti attuatori.

Aumenteranno i posti

"Si tratta di interventi essenziali per aumentare la capacità ricettiva del sistema penitenziario italiano", ha commentato Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla giustizia: "Il sovraffollamento carcerario si affronta con l'edilizia penitenziaria e non con i soliti provvedimenti svuota carceri a cui ci hanno abituato i governi passati che erodono la certezza della pena, aumentano l'insicurezza sociale e non affrontano strutturalmente il tema del sovraffollamento".