La Lombardia spenderà 11 milioni di euro per i cimiteri

Stanziati 11 milioni per i cimiteri dei piccoli comuni

La giunta regionale lombarda ha dato ufficialmente il via libera allo stanziamento di ulteriori 10 milioni di euro per il bando finalizzato alla messa in sicurezza dei cimiteri nei piccoli comuni lombardi, sotto i 5.000 abitanti.

La misura, spiega il Pirellone in una nota, è stata "avviata inizialmente con una dotazione economica di 1 milione di euro e che ha permesso di finanziare 53 domande ammesse", mentre adesso "raggiunge gli 11 milioni di euro e permetterà di finanziare ulteriori 528 interventi ammessi".

Soddisfatto l'assessore regionale a enti locali, montagna e piccoli comuni, Massimo Sertori: "Abbiamo reperito queste nuove e significative risorse per rispondere a tutti gli interventi meritevoli di finanziamento e ai corrispettivi enti locali beneficiari. La dimensione demografica è stato un tra i fattori essenziali che ha privilegiato i piccolissimi comuni”.

Nella città metropolitana di Milano sono stati finanziati otto progetti nei comuni di Bellinzago Lombardo, Boffalora sopra Ticino, Buscate, Colturano, Dresano, Liscate, Morimondo, San Zenone al Lambro.