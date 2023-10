La Lombardia stanzia 400mila euro per le persone con disabilità gravissima

La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini ha deliberato di destinare alla Ats Milano 400mila euro per la "disabilità gravissima Misura B1".

"Grazie all'attento e costante monitoraggio regionale - ha affermato Lucchini - è stato rilevato un trend di crescita del numero dei nuovi accessi per tipologia di contributo e si è dunque reso necessario intervenire per incrementare le risorse regionali da destinare alla disabilità gravissima Misura B1". "Si tratta - ha concluso l'esponente della giunta lombarda - di un intervento mirato a garantire sostegno e continuità alle persone con gravissima disabilità e alle loro famiglie alle quali sarà garantito il buono fino al 31 dicembre 2023 ".



"Viene altresì disposto che le Ats - ha sottolineato il Pirellone - potranno richiedere a Regione Lombardia l'autorizzazione ad utilizzare risorse residue di ulteriori fondi sociali già nella disponibilità delle medesime, in caso di incremento delle istanze e scarsità di risorse".