Gli imprenditori pagano per sveltire le pratiche in comune: 600mila euro per 20 nuovi tecnici

Obiettivo, fare presto, fare prima. Assimpredil Ance, l'associazione delle imprese di costruzione edili di Milano, Lodi, Monza e Brianza, ha deciso di lanciare un progetto da 600mila euro l'anno per supportare il comune di Milano a velocizzare l'iter di approvazione delle pratiche edilizie attraverso l'assunzione di circa 20 persone da parte della camera di commercio, da "prestare" poi a palazzo Marino.

L'annuncio è arrivato lunedì mattina da Regina De Albertis, presidente dell'associazione, a margine dell'assemblea generale del gruppo. Il numero delle pratiche edilizie a Milano, infatti, è aumentato del 40% rispetto a tre anni fa. Una situazione non facile per il comune, con lo stesso sindaco Beppe Sala che ha parlato di una "difficoltà oggettiva sul personale".

"Dobbiamo aggiungere delle persone - ha ammesso il primo cittadino -, ma anche fare alcune forme di collaborazione. Nel nostro paese si vieta qualsiasi forma che non sia ultra verificata e burocratizzata, però penso che qualche autocertificazione, con la possibilità di coinvolgere altri soggetti, come notai e avvocati, possano aiutare e liberarci da un po' di lavoro".

E proprio in questa direzione si stanno muovendo Assimpredil Ance, altre associazioni di categoria milanesi e la camera di commercio perché, ha rimarcato De Albertis, "per noi ogni giorno di ritardo è denaro speso". I costruttori prevedono quindi "un progetto per supportare il comune affinché possa assumere del personale per riuscire a velocizzare le pratiche. Stiamo parlando di un progetto da circa 600mila euro l'anno, di cui la metà dovrebbe essere messa in campo da un gruppo di associazioni di categoria della città e la quota restante dovrebbe essere in parte coperta dalla camera di commercio di Milano e in parte dal comune stesso. In totale - ha concluso la presidente di Assimpredil Ance - 600mila euro per assumere una ventina di persone con contratti a tempo determinato che sarebbero dipendenti della camera di commercio che svolgono funzioni di supporto per il comune".