Milano, 33 milioni guadagnati con le multe saranno investiti in manutenzione stradale

Il Comune di Milano ha deciso cosa fare con i soldi delle multe. È stata, infatti, approvata la destinazione delle quote vincolate della previsione degli incassi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. "Per il 2020 saranno ripartiti per la sicurezza stradale 33 milioni di euro, il 50% della previsione di incasso, così come previsto dal decreto legislativo 285/92", fanno sapere da Palazzo Marino.

Con i soldi delle multe si aggiusteranno le strade

In particolare, 5 milioni di euro saranno destinati alla manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali (compresi segnaletica, barriere e impianti), mentre 7 milioni di euro verranno utilizzati per la manutenzione ordinaria della segnaletica e dei semafori e per la manutenzione straordinaria dell’illuminazione pubblica.

Altri 7 milioni di euro andranno a potenziare, anche attraverso l’acquisto di mezzi e attrezzature, le attività di controllo e accertamento delle violazioni alla circolazione stradale.

Sono infine 14 milioni di euro quelli destinati alla sistemazione del manto stradale, a interventi a tutela delle utenze deboli della strada (bambini, anziani, persone con disabilità, ciclisti e pedoni), allo svolgimento nelle scuole di ogni ordine e grado di corsi di educazione stradale e a misure di assistenza e previdenza per il personale della polizia locale.