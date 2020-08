Una cascata di soldi per gli ospedali lombardi: arrivano 259 milioni, come saranno spesi

Arrivano i soldi per la sanità lombarda. Venerdì la giunta regionale ha infatti approvato il nuovo programma straordinario degli investimenti per ospedali e Irccs pubblici. I fondi stanziati, ha fatto sapere il Pirellone in una nota - sono 259 milioni di euro.

Tra questi fondi, ha spiegato l'assessore al welfare, Giulio Gallera, "208.746.000 euro sono destinati ad interventi strutturali, adeguamenti tecnici e impiantistici; 24.954.000 sono ripartiti invece quali fondi 'indistinti' per sostenere spese varie di manutenzione, quanto mai necessarie in molti reparti di antica costruzione, 25.300.000 finanzieranno la sostituzione di macchinari e apparecchiature ad uso quotidiano".

Nuovo padiglione a Niguarda e 'sede' di Areu

"Le risorse sono riferite all'anno 2020 - ha sottolineato lo stesso Gallera - e, di conseguenza, sono immediatamente utilizzabili in base ai progetti predisposti dai vari Enti proponenti". Partiranno da subito 4 grandi progetti: la riqualificazione del Padiglione Rossini di Niguarda - spesa prevista 20 milioni 300mila -, il completamento dell'ospedale 'Filippo Del Ponte' di Varese , il nuovo dipartimento Emergenza-Urgenza di Brescia e la riunificazione della centrale operativa di Areu in un padiglione dell'ospedale Niguarda, per una spesa di poco meno di 20 milioni.

"Nel riparto delle risorse viene riservata una particolare attenzione anche agli ospedali di comunità - ha evidenziato Gallera -, che svolgono una funzione fondamentale al servizio dei cittadini. Fra i vari interventi, segnalo lo stanziamento di 2 milioni di euro per la ristrutturazione del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Sondalo, un presidio che Regione Lombardia intende sostenere e rafforzare". Anche le sedi delle Agenzie per la tutela della salute, Ats, saranno interessate dal piano degli investimenti e beneficeranno di uno stanziamento di 100 mila euro ciascuna per le opere di manutenzione.

"Questo ulteriore aggiornamento del piano regionale degli investimenti in sanità - ha concluso l'assessore - si inserisce nella cornice di un percorso di modernizzazione delle nostre strutture ospedaliere e ambulatoriali, al fine di accompagnare al meglio il lavoro dei professionisti e garantire ai cittadini servizi adeguati, reparti efficienti e confortevoli".

Il dettaglio degli investimenti

ATS MILANO totale: 86.286.096

ASST NIGUARDA: 30.232.056

ASST SS PAOLO E CARLO: 6.123.221

ASST FATEBENEFRATELLI-SACCO: 8.163.983

ASST PINI CTO: 2.772.981

ASST OVEST MILANESE: 6.729.160

ASST RHODENSE: 7.428.032

ASST NORD MILANO: 4.187.715

ASST MELEGNANO MARTESANA: 3.950.486

ASST LODI: 7.142.126

IRCCS ISTITUTO TUMORI: 1.010.232

IRCCS BESTA: 1.909.296

IRCCS POLICLINICO: 6.536.808



ATS DELL'INSUBRIA totale: 34.143.945

ASST SETTE LAGHI: 19.899.133

ASST VALLE OLONA: 5.873.457

ASST LARIANA: 8.271.355



ATS BRIANZA totale: 20.453.603

ASST LECCO: 5.510.512

ASST MONZA: 8.477.650

ASST VIMERCATE: 6.365.441



ATS BERGAMO totale: 23.955.881

ASST PAPA GIOVANNI XXIII: 6.229.920

ASST BERGAMO OVEST: 8.306.947

ASST BERGAMO EST: 9.319.014



ATS BRESCIA totale: 34.136.659

ASST SPEDALI CIVILI: 22.197.326

ASST FRANCIACORTA: 6.772.565

ASST GARDA: 5.066.768



ATS VALPADANA totale: 17.680.967

ASST CREMONA: 5.563.972

ASST MANTOVA: 6.587.255

ASST CREMA: 5.429.740



ATS PAVIA totale: 14.663.824

ASST PAVIA: 7.419.187

IRCCS SAN MATTEO: 7.144.637



ATS MONTAGNA totale: 8.567.025

ASST VALTELLINA E ALTO LARIO: 3.424.765

ASST VALCAMONICA: 5.042.260