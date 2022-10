A Milano arriveranno meno soldi del previsto col Pnrr

Investimenti non da poco ma non quanto ci si aspettava in un primo momento. A Milano si stima che arriveranno dal Pnrr 900 milioni di euro per 23 progetti, rispetto ai 3 miliardi stimati inizialmente, ma si trattava di una potenzialità massima.

Ne ha parlato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al termine dell’evento “Milano cresce Milano aiuta” organizzato al Teatro Lirico, a un anno dalla sua rielezione del 4 ottobre 2021, per annunciare gli obiettivi della Giunta per i prossimi quattro anni.

“Noi abbiamo detto che potevamo avere progetti fino a 3 miliardi poi ci sono i bandi e non è detto che vengano assegnati. Pensiamo che i soldi che prendiamo, li prendiamo perché sappiamo di investirli. Non è corretto secondo me chiedere fondi quando non sei sicuro di poterli investire nei tempi giusti” ha aggiunto.

Il Pnrr - ovvero Piano nazionale di ripresa e resilienza - è il piano approvato nel 2021 dall'Italia per rilanciarne l'economia dopo la pandemia al fine di permettere lo sviluppo verde e digitale del paese. Fa parte del programma dell'Unione europea noto come Next Generation EU, un fondo da 750 miliardi di euro per la ripresa europea (chiamato "fondo per la ripresa" o recovery fund). All'Italia sono stati assegnati 191,5 miliardi - il 25% - (70 miliardi in sovvenzioni a fondo perduto e 121 miliardi - il 63% - in prestiti).